Il Team Carchidio Strocchi sezione Orienteering è costituito da un nucleo compatto di atleti sempre in primo piano alle gare, inoltre la grande disponibilità di Mattia Rontini, sempre pronto a diffondere la sua passione tra gli alunni delle scuole, confidiamo che faccia aumentare il numero dei praticanti di uno sport completo basato su capacità atletiche e intelligenza.

Al momento la squadra sta crescendo di livello ad ogni uscita e, a giudicare dal numero di presenze, è chiaro che motivazione ed entusiasmo non mancano.

Nella carrellata dei più recenti impegni, partiamo da Sabbioneta (MN) e Martignana Po (CR) dove si sono svolte la terza prova del Trofeo Emilia Romagna e la prima e la seconda tappa di Coppa Italia MTB-O. A Sabbioneta, Daniele Jabr è salito sul podio degli M35 conquistando il bronzo. Buone le prestazioni degli altri orientisti faentini con Anita Jabr quarta nella categoria Bianco e Mattia Rontini, Mauro Bussi, Massimo Rontini, Davide Jabr, piazzati nelle rispettive categorie.

Brillante esordio in MTB-O di Massimo Rontini, nella top ten in entrambe le gare e di Mattia Rontini, poco più dietro, ma in una categoria ostica e affollata come l’Élite.

Una settimana di sosta, poi la quarta prova del Trofeo Emilia Romagna consistente in una doppia sfida sprint, interamente nel centro storico di Cesena, con l’intermezzo di Coppa Italia Trail-O, l’orienteering di precisione, nella formula “Temp-O” caratterizzata dal cronometraggio del tempo impiegato nella scelta delle “lanterne” giuste segnate in mappa. Significativi risultati per la Carchidio Strocchi nella somma delle manche del Trofeo ER: un prestigioso oro è andato ad Anita Jabr fra gli esordienti e identico riconoscimento, sempre in famiglia, a Daniele Jabr negli M35; top ten sfiorata di una posizione da Mattia Rontini (Élite) e altro piazzamento di rilievo per Massimo Rontini. Da segnalare, infine, la valida performance di Mauro Bussi in Coppa Italia Trail-O.