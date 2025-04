Un canestro che vale molto più di due punti: è l’emblema della neonata squadra di baskin dell’Istituto Tecnico “Oriani” di Faenza, un’iniziativa che sta già riscrivendo le regole dello sport scolastico locale. Fortemente voluto dal dinamico dipartimento di Scienze Motorie, con il prezioso supporto del dipartimento di Sostegno, questo progetto rappresenta un significativo balzo in avanti verso un ambiente sportivo realmente inclusivo e paritario.

L’obiettivo è chiaro e ambizioso, come sottolineato dal dipartimento di Scienze Motorie: offrire uno sport di squadra che parli al cuore di ogni studente, superando le tradizionali selezioni basate unicamente su talento fisico. Il baskin, acronimo di “basket inclusivo”, si ispira al basket tradizionale ma con un’architettura pensata per accogliere e valorizzare le diverse abilità di ogni partecipante. Ragazzi e ragazze, con background e capacità differenti, si ritrovano fianco a fianco nella stessa squadra, ricoprendo ruoli specifici che esaltano il contributo unico di ciascuno.

Per molti studenti dell’Oriani, questa è stata la prima vera immersione nel mondo dello sport agonistico; per altri, l’occasione tanto attesa per sentirsi finalmente protagonisti attivi e parti integranti di un successo collettivo.

L’esordio nel campionato studentesco non poteva essere più promettente: una vittoria carica di entusiasmo contro il Polo Tecnico Professionale di Lugo. L’incontro, disputatosi il 9 aprile presso il Pala Lumagni di Lugo, organizzato dai dipartimenti di Scienze Motorie e Inclusione dell’istituto ospitante, si è trasformato in un’emozionante dimostrazione di sportività e inclusione. Nonostante l’emozione palpabile del debutto, i giovani atleti dell’Oriani hanno saputo esprimere una notevole determinazione e un forte spirito di squadra, elementi che si sono rivelati decisivi per la conquista del titolo di campioni provinciali a livello scolastico.

Ma al di là del risultato sul campo, la vera vittoria si è celebrata il giorno seguente. Cuori colmi e sorrisi autentici non per i semplici canestri o le azioni spettacolari, ma per la gioia profonda di aver giocato “insieme”, davvero insieme. Il baskin all’Oriani sta già lasciando un segno indelebile, insegnando una lezione fondamentale: ogni ruolo è cruciale e quando si scende in campo con il cuore, nessuno viene lasciato indietro.

Quella del 9 aprile è una data che entra di diritto negli annali della comunità scolastica dell’ITCG Oriani, un giorno che celebra lo sport come strumento di inclusione, crescita personale e, soprattutto, di autentica unione.