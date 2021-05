Ordini e fatturato in ripresa, rilancio nelle esportazioni. Confindustria: “Accelerare per rilanciare la Romagna”

La ripresa in questi mesi è molto positiva secondo i dati raccolti da Confindustria Romagna attraverso un sondaggio commissionato fra le aziende associate. Nel primo quadrimestre il fatturato è previsto in aumento dal 58,8% degli intervistati rispetto al 2020; stazionario dal 25,9%. La produzione è in crescita per il 58% del campione. Gli ordini aumentano nel 62% dei casi. L’allentamento dei provvedimenti restrittivi è ritenuto abbastanza rilevante dal 31 % dei rispondenti e molto influente dal 15%. Tuttavia la maggior parte delle aziende intende proseguire con l’utilizzo dello smart working.

Segnali ancora più positivi dalle esportazioni: un successo per il 55% delle aziende, un parziale successo per il 43%. Quasi la metà dei partecipanti al sondaggio si aspetta poi un recupero delle esportazioni ai livelli precedenti la pandemia. Un 20% si aspetta scenari anche più positivi.