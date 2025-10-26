Oggi la Commenda Emilia Romagna, rappresentata dal Cav. Dott. Andrea Mazzanti, Delegato dell’Ordine per l’Emilia Romagna e Tesoriere del Gran Priorato d’Italia, unitamente ad alcuni volontari della Commenda, ha donato un carico di vestiario e scarpe a favore delle famiglie di profughi ucraini ospitati presso il Centro di Accoglienza Straordinariodella ASP Romagna Faentina.

Fin dal 2023, la collaborazione tra l’Ordine di San Lazzaro e il Centro di Accoglienza, è profonda. Infatti in più occasioni l’Ordine ha donato abbigliamento e vestiario ai profughi ucraini “faentini”.

Come Commenda Emilia Romagna, siamo orgogliosi di poter aiutare gli amici ucraini che si trovano in questa situazione di disagio, in attesa della fine del conflitto e la possibilità di un ritorno a casa.

Erano presenti alla consegna, in rappresentanza delle Istituzioni locali, il Consigliere Provinciale Riccardo Vicari e il Consigliere Comunale di Faenza, Andrea Monti e per conto della ASP Romagna Faentina, la responsabile del C.A.S., la dott.ssa Svetlana Kharytonchenko.