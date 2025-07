Si è tenuta questo pomeriggio presso la Prefettura di Ravenna una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Raffaele Ricciardi, alla quale hanno partecipato il Questore Gianpaolo Patruno, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Leonardo Brandano ed il Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, accompagnato dal Vice Sindaco Assessore delegato alla sicurezza Eugenio Fusignani e dal Comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le tematiche connesse alla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Comune Capoluogo, e condivise strategie di monitoraggio ed intervento volte a rafforzare il presidio del territorio.

Al termine di un’articolata disamina, che ha in particolare riguardato gli aspetti della sicurezza urbana, è stato stabilito di effettuare – a partire dai prossimi giorni ed in aggiunta ai quotidiani servizi di controllo del territorio – mirati interventi congiunti, svolti con operatori di tutte le Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e con la collaborazione di personale della Polizia Locale di Ravenna, anche grazie ai consistenti rinforzi messi a disposizione, in occasione della stagione estiva, dal Ministero dell’Interno.

“Le attività previste, nell’ambito di una già consolidata sinergia tra Forze di Polizia statali e locale, unitamente alle iniziative preannunciate dall’Amministrazione Comunale in tema di implementazione dei controlli amministrativi svolti nei confronti degli esercizi pubblici e nell’ambito dell’ospitalità privata e di rafforzamento del sistema di videosorveglianza cittadino, sono finalizzate ad accrescere ulteriormente la sicurezza del territorio, a garanzia della tranquillità della popolazione residente e dei numerosi turisti che, in particolar modo in questa stagione, sono presenti nella città di Ravenna”.