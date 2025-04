Prende il via nella giornata di giovedì, alle sale di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco 1, un ciclo di quattro seminari sui rischi naturali, nell’ambito dell’Iniziativa di Alta Formazione promossa dal DICAM (Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna) denominata “Gestione dei Rischi Naturali per un Territorio Resiliente – RESILIENT2RISK”.

Quattro giornate seminariali ricche di interventi, che prendono spunto inevitabilmente anche dalle recenti calamità climatiche che hanno pesantemente colpito la Romagna.

Nel dettaglio, ecco i temi delle quattro giornate, che si articoleranno sempre fra le 9 e le 17.30: giovedì 3 si parlerà di “Estremi idrologici e rischio idraulico”; venerdì 4 il tema sarà “Rischio idrogeologico: sistemi arginali”. I due ultimi appuntamenti sono in programma per la settimana successiva: giovedì 10 parlando di “Rischio sismico” e giovedì 11 di “Rischio idrogeologico: frane”.