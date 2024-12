E’ in programma nel pomeriggio di domani, martedì 10 dicembre a partire dalle 17, a Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, un convegno sul tema “Dopo l’acqua: come ripristinare la salubrità nei nostri edifici”.

L’iniziativa è organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, e segue di qualche settimana l’accordo fra lo stesso Ordine e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a seguito del quale l’Ordine collabora con l’Unione per svolgere una serie di verifiche tecniche sui territori più colpiti, e individua propri iscritti che eseguano verifiche ad onorario “di solidarietà”.

L’incontro, che gode del patrocinio del Comune di Bagnacavallo, è organizzato in collaborazione con l’INDEP, Istituto Nazionale di Diagnostica e Patologia Edilizia: un ente multidisciplinare costituito poco più di un anno fa da numerosi professionisti su scala nazionale, con l’obiettivo di migliorare la salubrità e la sicurezza delle strutture e delle infrastrutture, riducendo rischi e danni per usufruitori, proprietari immobiliari, gestori ed utilizzatori, e garantirne durabilità nel tempo. INDEP è quindi impegnata in attività culturali di formazione e divulgazione del corretto approccio metodologico, elaborazione di protocolli e linee guida, promozione della cultura di prevenzione e risoluzione delle problematiche e formazione di tecnici ed operatori del settore.

Dopo un saluto del sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, il programma prevede interventi da parte di professionisti di diverse discipline: l’ing. Lucia Rosaria Mecca, presixdente INDEP; il geologo Andrea Pace; l’ing. Sergio Pesaresi; il geofisico Marco Manca; l’ing. Gualtiero Piccinni; e i patologi edili Alessandro Felletti e Daniele Stevoli.