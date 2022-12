E’ in programma nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre alle 16, alla sala “Nullo Baldini” della Provincia in via Guaccimanni 10, l’assemblea dell’Ordine provinciale degli Ingegneri.

All’ordine del giorno, in primo luogo, l’approvazione del bilancio preventivo 2023; dopo di che Massimo Rosetti – eletto presidente dell’Ordine nello scorso luglio – terrà la sua relazione sull’attività svolta dall’Ordine nel corso del 2022.

Prima della chiusura dell’assemblea, a cui seguirà la cena sociale, è in programma anche una sessione formativa su Etica e Deontologia, valida per l’accreditamento di due crediti formativi.

“Chiudiamo un 2022 positivo – sottolinea Rosetti – e devo ringraziare per questo il precedente consiglio, presieduto da Mattia Galli. Io posso dire che nel 2023 mi impegnerò per proseguire sulla strada tracciata, e per cercare partnership cittadine che permettano un’ulteriore sviluppo della nostra Fondazione, anche dal punto di vista della solidità finanziaria: così da permetterle di svolgere azioni ancora più concrete per la conoscenza e la crescita della nostra professione e del suo ruolo nella comunità”.