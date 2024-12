L’assemblea dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, recentemente riunitasi alla sala conferenze del Mercato Coperto, ha approvato l’assestamento preventivo 2024 nonché il budget 2025. L’assemblea – rappresentativa dei 1405 iscritti in ambito provinciale – ha approvato all’unanimità entrambi i documenti, che registrano (sul 24) e prevedono (per il 25) un sostanziale pareggio di bilancio, come previsto dalla legge.

Dopo i saluti del presidente dell’Ordine, Massimo Rosetti, ha parlato l’ingegner Federica Del Conte (Assessora del Comune di Ravenna con deleghe a Urbanistica, Edilizia privata, Rigenerazione urbana, Lavori pubblici, Grandi infrastrutture, Subsidenza e Servizi geologici), sottolineando la fondamentale collaborazione fra l’Amministrazione Comunale e l’Ordine, e facendo il punto sul PUG in via di approvazione.

Fra le altre cose, il budget 2025 lascia anche invariata la quota annuale degli iscritti e riduce il contributo alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri, pur mantenendo la qualità della formazione erogata, anche alla luce della convenzione stipulata nel corso del 2024 con l’Università di Bologna, sede di Ravenna.

Proprio in rappresentanza di Unibo, è stato ospite della serata il professor Alessandro Marzani (del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, coordinatore del Corso di Laurea in Building Construction Engineering) che ha illustrato il recente accordo con l’Ordine per il conferimento, tramite bando, di Premi di Laurea in Ingegneria presso il Campus di Ravenna (premi di laurea in denaro grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna).