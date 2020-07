Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Ravenna saluta con soddisfazione l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale di Ravenna del protocollo di intesa per il coordinamento del concorso di progettazione in due gradi relativo al progetto di rigenerazione sociale, ambientale, architettonica e funzionale in attuazione del Programma integrato di edilizia residenziale sociale PIERS della Regione Emilia Romagna sull’ambito residenziale pubblico “San Biagio Nord”.

“Si tratta di una importante occasione di collaborazione istituzionale finalizzata a restituire centralità al progetto di architettura nei processi di trasformazione del territorio, che prevede l’attività dell’Ordine a supporto dell’Amministrazione e la pubblicazione del bando sulla piattaforma informatica concorsiawn.it messa a disposizione dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. Un ringraziamento al Sindaco Michele De Pascale e all’Assessore all’urbanistica Federica Del Conte per l’apertura dimostrata verso questa opportunità” afferma il Presidente Arch. Luca Frontali.