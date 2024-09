I sindaci di Fusignano e Alfonsine, Nicola Pondi e Riccardo Graziani, hanno diffuso un’ordinanza per allontanare i residenti delle case ubicate entro 50 m dal fiume.

A Fusignano il Senio ha superato la soglia arancione e alle 22.45 ha toccato i 10,43 m. Ad Alfonsine il fiume è a 9 metri d’altezza.

per Emergenze chiamare 800 072 525.”

Per informazioni chiamare il 0545 299611;

Ci sono altresì due squadre di Volontariato di Protezione Civile in servizio di monitoraggio dei fiumi.

è in corso di allestimento un Centro accoglienza presso l’Istituto Comprensivo di Alfonsine, ingresso di via Murri 26.

Le maggiori criticità relative al Senio arriveranno nel corso della notte per cui, per precauzione, si è reso necessario disporre queste misure.

Per chi ha più piani, c’è l’obbligo di salire ai piani superiori.

“La situazione in collina è molto rapidamente e gravemente peggiorata, con precipitazioni in quelle aree di gran lunga superiori al previsto: pertanto, abbiamo predisposto un’ordinanza di evacuazione per le case entro 50 metri dagli argini dei fiumi e per quelle che hanno solamente il piano terra entro un chilometro dall’argine.

“La situazione è in netto peggioramento

In via cautelativa, stiamo predisponendo un’ordinanza di evacuazione per le case entro 50 metri dall’argine del Senio.

Fino a 1 chilometro dall’argine c’è l’obbligo per tutti di trasferirsi ai piani alti. Chi non avesse la possibilità di farlo deve trasferirsi preferibilmente presso amici o parenti, altrimenti, recarsi in autonomia presso uno dei punti di accoglienza:

– Circolo Brainstorm in P.zza A. Corelli, 14 – Fusignano

– Pala Sabin in via A. Bruce Sabin, 50 – Lugo

Ricordo i numeri di telefono.

Numero URP: 333 2410110

Solo per le emergenze: 800072525

Mi raccomando di segnalare casi di fragilità che necessitano di un aiuto e di collaborare con le indicazioni date.”