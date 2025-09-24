L’OraSì Basket Ravenna è felice di comunicare di aver superato il numero di abbonamenti sottoscritti la passata stagione.

Un risultato importante che testimonia la passione e la vicinanza dei tifosi, pronti a recarsi al PalaCosta per sostenere la squadra in un’annata che si preannuncia ricca di sfide ed emozioni.

La campagna abbonamenti non si ferma: chi non avesse ancora sottoscritto la propria tessera può ancora farlo tramite prenotazione WhatsApp al numero 392 2611980.