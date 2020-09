E’ stato siglato un accordo tra OraSì-Basket Ravenna e La Cassa di Ravenna Spa, per sostenere il mondo dello sport ravennate e l’attenzione ai valori che esso rappresenta.

La Cassa “mette in campo” il nuovo conto #BasketRavenna dedicato ai tifosi Giallo-Rossi che prevede una vasta gamma di servizi tra cui la possibilità di rateizzare, a tasso Zero, l’abbonamento alle partite casalinghe del Basket Ravenna e le quote di iscrizione al Junior Basket Ravenna.

“La Cassa di Ravenna, privata ed indipendente – ha dichiarato il Direttore Generale, Nicola Sbrizzi – sempre vicina al territorio ed ai propri clienti, crede nei valori sociali che lo sport rappresenta, generatore di unione, rispetto e solidarietà tra le generazioni nella Comunità, occasione per raggiungere nuovi obiettivi e per il fondamentale ruolo culturale e sociale che esso svolge.

La partnership con Basket Ravenna, interpreta la filosofia della Cassa, radicata sul territorio e testimone di fondamentali valori quali la solidità, l’affidabilità, la fiducia nei giovani e nel futuro che essi rappresentano”.

“La Cassa è un nostro partner storico e siamo contenti di dare seguito ad un rapporto consolidato negli anni con questa partnership – aggiunge il presidente del Basket Ravenna, Roberto Vianello – e ci auguriamo che questo nuovo legame conduca entrambe le società verso un futuro ricco di soddisfazioni e di successi”.

Il Basket Ravenna è diventato un simbolo della città e dei suoi valori in giro per l’Italia, a partire da un Settore Giovanile che conta oltre 450 tra ragazzi, ragazze, bambini e bambine dai 5 ai 19 anni fino ad una prima squadra che sta trovando il proprio posto nella geografia della pallacanestro italiana.

Un punto di riferimento per i nostri giovani e il loro sviluppo, che parte dall’educazione motoria, dal rispetto per compagni e avversari e si impegna nella scoperta e valorizzazione del talento, assieme al divertirsi giocando, che deve essere alla base di ogni sport sano e adatto alla crescita.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova iniziativa condivisa con un partner prestigioso come La Cassa – conclude il GM del Basket Ravenna Julio Trovato – Siamo felici che abbiano scelto il nostro club per consolidare il loro sostegno nel mondo dello sport e dei suoi valori”.