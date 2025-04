L’Orangerie si configura come un vero e proprio “Regenerative Hub” nella città di Ravenna: un centro innovativo dove rendere concreta l’idea di un’economia circolare attraverso la contaminazione di arte, design, innovazione e sostenibilità. Il progetto pone particolare attenzione al settore tessile e moda, uno delle industrie a maggior impatto ambientale a livello mondiale, ora soggetto a stringenti normative europee che impongono una radicale trasformazione del settore stesso. Ricordiamo che il settore Tessile Moda è anche uno dei principali settori per occupazione in Emilia Romagna.

Ravenna e il suo territorio, grazie alle competenze nei settori dell’automazione industriale, dell’ingegneria dei materiali e della chimica verde, può candidarsi a diventare un punto di riferimento nella transizione verde. L’Orangerie rappresenta un ulteriore tassello nella visione di una nuova Darsena di Città come quartiere contemporaneo, vibrante e aperto all’innovazione sostenibile. Grazie alla presenza di laboratori di recupero nel settore tessile, che verranno aperti al pubblico, potrà diffondere competenze e modelli di business utili a questa fase di transizione verso un’economia circolare. Lo spazio dell’Orangerie diventerà quindi un punto di intersezione e contaminazione fra il mondo dell’arte, delle industrie creative e della tecnologia innovativa, vero e proprio fattore abilitante per il nostro futuro.

Gli spazi dell’Orangerie verranno così organizzati:

Show Room con laboratorio artigianale e tecnologico di Upcycling e Direzione di Regenesi

Show Room delle Tecnologie di Recycling, Attività di Ricerca e Sede Direzionale di RegensTech

Sede Direzionale di Lamone

Piccola Agorà per eventi dedicati ad arte, creatività, moda e design circolari, con apertura a cittadini e studenti interessati ai temi della rigenerazione

Servizio di piccola ristorazione (segnaliamo che non è ancora stato individuato il partner di quest’area)

Le prime iniziative aperte al pubblico saranno ospitate già durante la primavera ed estate nella zona esterna dello spazio.

Regenesi: il bello è sostenibile. Regenesi, azienda nata nel 2008 secondo i principi dell’economia circolare, si dedica alla rigenerazione di materiali di post-consumo trasformandoli in oggetti e accessori moda dal design innovativo e completamente sostenibile. Nata grazie a un’idea dell’imprenditrice ravennate Maria Silvia Pazzi, l’azienda rappresenta oggi un’eccellenza del Made in Italy nella produzione di accessori moda e oggetti per la casa e l’ufficio interamente realizzati con materiali di scarto industriale, a cui Regenesi dona una nuova vita. Nascono così linee di prodotto firmate da designer internazionali e basate su un ciclo virtuoso di produzione che trasforma i rifiuti in bellezza, unendo stile, funzionalità ed eco-design. Nel 2022 ha vinto il premio Sustainable Fashion Award in occasione della Monte-Carlo Fashion Week. Nel 2023 Regenesi viene inserita nei 100 campioni della Sostenibilità di Forbes. Nel 2024, Maria Silvia Pazzi ha vinto il Premio B-Factor della Fondazione Marisa Bellisario e Regenesi viene inserita nelle 100 Storie di Successo del Circular Economy Report del POLIMI – School of Management. Con sede a Bologna e Ravenna, Regenesi commercializza i suoi prodotti tramite lo store online www.regenesi.com e presso una rete selezionata di negozi nel mondo.

RegensTech è una start up innovativa femminile e società benefit che trasforma i rifiuti tessili civili e industriali in materia prima seconda, grazie ad una tecnologia brevettata unica al mondo. L’obiettivo è quello di accelerare la transizione sostenibile del settore tessile e moda, attraverso l’utilizzo di un innovativo sistema di trasformazione degli scarti tessili in un materiale unico e versatile, adatto a molteplici applicazioni.

Nel 2021 RegensTech è stata incubata da CoLABoRA e da ENI Joule – Fondazione Enrico Mattei. Nel 2023 Maria Silvia Pazzi ha vinto il Premio “We Award Women Excellence 2023” de il Sole24Ore e Financial Times, per la categoria Open Innovation.

Lamone è una realtà specializzata nella gestione di progetti di sviluppo delle risorse umane con un focus sulla creazione di valore condiviso e ad impatto positivo.