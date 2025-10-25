Le lancette tornano indietro, il buio di sera arriva prima e le giornate si accorciano: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre l’Italia saluta ancora una volta l’ora legale. Ma dietro questo semplice gesto, che dà il via ai 5 mesi dell’ora solare e ci regala un po’ di luce in più al mattino, si nasconde un cambiamento che pesa, secondo gli esperti, su salute, ambiente e bollette. È l’allarme lanciato anche quest’anno da Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e Consumerismo No Profit, con il sostegno del Codacons, che rilanciano la richiesta di rendere l’ora legale permanente, ovvero per tutto l’anno. La proposta ha già raccolto oltre 350 mila firme online (qui la petizione).