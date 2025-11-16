L’ipotesi di introdurre l’ora legale permanente per tutto l’anno torna ufficialmente nell’agenda politica italiana. Lunedì 17 novembre, alle 14.30, la questione approderà alla Camera dei deputati con l’illustrazione della richiesta di indagine conoscitiva presentata alla Commissione Attività produttive da Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale), Consumerismo No Profit e dal deputato Andrea Barabotti (Lega). In quell’occasione saranno depositate anche le 352 mila firme raccolte tramite la petizione che chiede al Parlamento di adottare definitivamente l’orario estivo.

A spingere per l’ora legale stabile non sono soltanto i promotori italiani: anche in Europa il tema sta tornando d’attualità. In Spagna, poche settimane fa, il premier Pedro Sánchez ha definito il cambio d’ora «senza senso», sollecitando Bruxelles a riaprire un confronto che si era arenato da anni. Una mossa ancora preliminare, ma sufficiente per riportare il tema al centro del dibattito europeo.

La possibile indagine conoscitiva dovrà valutare in modo approfondito gli effetti energetici, ambientali, sanitari, sociali e di sicurezza dell’introduzione dell’ora legale permanente. Il percorso prevede che entro il 30 giugno 2026 venga elaborata una proposta normativa.

Il tema, del resto, non è nuovo. Nel 2018 una consultazione pubblica indetta dalla Commissione Europea raccolse 4,6 milioni di partecipazioni, con l’84% dei cittadini favorevoli all’abolizione del cambio d’ora. Nel 2019 il Parlamento europeo approvò una direttiva che lasciava agli Stati membri la possibilità di scegliere l’orario permanente, ma la pandemia e il complesso coordinamento dei trasporti bloccarono tutto.

Intanto, in Italia, i sostenitori dell’ora legale permanente ricordano i risultati raggiunti negli ultimi vent’anni: tra il 2004 e il 2025 si stima un risparmio complessivo di 2,3 miliardi di euro e di oltre 12 miliardi di kWh di consumi evitati. Secondo i dati Terna, nei soli sette mesi del 2025 l’ora legale ha fatto risparmiare oltre 90 milioni di euro. Sul fronte ambientale, le emissioni evitate oscillerebbero tra 160 mila e 200 mila tonnellate di CO₂, equivalenti a un assorbimento che richiederebbe tra 2 e 6 milioni di alberi. Le proiezioni indicano che mantenere l’orario estivo tutto l’anno genererebbe ogni anno circa 720 milioni di kWh di risparmio energetico, pari a 180 milioni di euro.

Oltre ai benefici economici e ambientali, Sima sottolinea gli effetti positivi sulla salute: il passaggio all’ora solare interrompe il ritmo circadiano, influendo su sonno, umore, pressione e frequenza cardiaca. Gli studi citati rilevano un aumento di incidenti stradali e infortuni sul lavoro nella settimana successiva al cambio d’ora autunnale, oltre a un incremento dei reati predatori dovuto alle maggiori ore di buio nelle fasce serali. Una luce naturale più lunga, inoltre, favorirebbe commercio, ristorazione e turismo.

La strada legislativa è ancora lunga: l’indagine conoscitiva non garantisce l’approvazione della misura. Ma l’iter è avviato e, per la prima volta dopo anni, il tema potrebbe trasformarsi da discussione ricorrente a decisione concreta, tenendo insieme risparmio energetico, abitudini sociali e coordinamento con l’Unione Europea.

