“La scellerata decisione della Giunta De Pascale di non concedere la gratuità dei parcheggi afferenti il centro storico nel periodo natalizio va cambiata immediatamente.

Chiediamo con forza a Sindaco e giunta (come stiamo facendo da settimane), dopo il dietrofront sullo spegnimento dei lampioni, di fare una retromarcia anche sui parcheggi che servono il centro città, proponendo per le festività natalizie di consentire a cittadini e visitatori di parcheggiare gratuitamente negli stalli blu del centro a partire almeno dalle 16.30.

Lo chiediamo perché il risparmio che ne deriva (circa 17.000 euro) è nulla rispetto ai benefici che si possono offrire ad un centro storico che già risente di una crisi economica grave e senza precedenti, per questi motivi non prevedere la sosta gratuita nel periodo natalizio anche limitando ad una o due ore la gratuità genera un disincentivo a frequentare questa importantissima area con grave danno in termini di minori vendite e quindi di incassi per gli operatori commerciali.

A ciò si aggiunga lo spopolamento di un area ad alto rischio di aumento di criminalità ed insicurezza, reale e percepita: gli operatori commerciali vanno sostenuti e non penalizzati e le famiglie coi bambini (principali beneficiari del provvedimento) incentivate a rendere vivibile il centro cittadino anche attraverso la gratuità della sosta a partire almeno quanto meno dalle ore 16.30.”

Viva Ravenna

La Pigna

Fratelli d’Italia

Lega per Salvini Premier,