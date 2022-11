“Quasi in segreto, si è svolta, alla presenza di pochissimi intimi, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Natale 2022 sul territorio Cervese. Fermo restando il fatto che non sono state invitate le rappresentanze istituzionali e da quel che traspare neppure le associazioni di categoria, con la presente si evidenzia la pochezza delle iniziative proposte, oltretutto poco pubblicizzate.

L’inverno in corso è iniziato in maniera quasi drammatica visto le tante attività chiuse; il Natale da sempre rappresenta una boccata d’ossigeno per le imprese e un biglietto da visita in prospettiva dell’estate.

La comunicazione è stata pressoché inesistente e molto tardiva, se si pensa che nelle località a noi vicine il Natale e gli eventi ad esso connessi vengono promossi molti mesi prima.

Sarebbe stato anche doveroso ascoltare e coinvolgere gli esercenti e i negozi come ad esempio quelli del viale Roma a Cervia.

Milano Marittima resiste per quei pochi imprenditori coraggiosi che restano aperti mentre le strade disastrate e fogliame ammucchiato sono un pessimo biglietto da visita.

È stato anche deciso di non montare la pista del ghiaccio neppure in piazza a Cervia nell’ottica di risparmiare qualche migliaio di euro, tra i tanti mal spesi questi sarebbero stati quelli più apprezzati dai bambini e da tutti gli amanti del ghiaccio che annualmente si danno appuntamento per pattinare e divertirsi in piazza in clima natalizio.

Siamo consci del periodo orribile per il caro energia, ma perlomeno concertare le poche risorse poteva essere un valore aggiunto al Natale.”

Gruppo lega Cervia per Salvini Premier: Enea Puntiroli, Daniela Monti,Stefano Versari

Gruppo Misto Cervia: Gianluca Salomoni, Monica Garoia