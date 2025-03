Per esigenze organizzative, legate anche ad un elevato numero di adesioni pervenute, il comitato territoriale CSI di Ravenna ha riprogrammato le date del nuovo corso per operatore ludico L1, per l’ottenimento di una qualifica di primo livello territoriale per i giochi da tavolo.

La prima data è quella di martedì primo aprile, in modalità online, dalle 20 alle 22.30. Le successive lezioni sono in calendario mercoledì 9 aprile, sempre dalle 20 alle 22.30, in modalità online: verranno trattai i temi del gioco strutturato con i concetti chiave, i principi metodologici e i vari contesti in cui applicarlo.

Le altre due lezioni sono previste in presenza, nella sede di RicreAzioni (via don Carlo Sala 7) sabato 10 e domenica 11 maggio dalle 14 alle 18. Verranno analizzati i percorsi realizzati, individuate le esigenze educative e sarà strutturato un percorso ludico educativo. Previste anche azioni pratiche.

Il nuovo corso di formazione del CSI si propone come un’opportunità per animatori, educatori, insegnanti, bibliotecari e professionisti del settore educativo di acquisire competenze specifiche nell’utilizzo del gioco strutturato come strumento educativo. Questa figura innovativa nasce dalla collaborazione tra diversi contesti educativi che condividono l’intento di integrare il gioco come mezzo di apprendimento e sviluppo, combinando le specificità di ciascun ambiente per un approccio formativo inclusivo e versatile. Il corso si rivolge pertanto a tutte le figure interessate ad adottare un approccio ludico nei propri contesti educativi o animativi, utilizzando giochi strutturati come giochi da tavolo e giochi di ruolo.

A guidare i 20 partecipanti – il numero massimo previsto per il corso – saranno Gabriele Mari e Christian Rivalta, educatori ludici della cooperativa La Pieve.

Lo scorso anno, grazie alla collaborazione con gli educatori ludici della coop La Pieve e solCo Ravenna, i professionisti di Cobblepot Games ed i volontari di Cacciatori di idee odv, il percorso ha incontrato più di 700 persone, contribuendo così a diffondere la cultura del gioco come strumento educativo e a rafforzare i legami tra le diverse generazioni.

Il corso rientra nell’ambito del progetto generale “Opportunità in gioco” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Emilia-Romagna con il Dgr 903/24

Successivamente poi è in calendario un ulteriore percorso formativo riservato agli operatori ludici già in possesso della qualifica L1.

Per info e iscrizioni: www.csiravenna.it