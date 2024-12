Presentati tre mosaici di Felice Nittolo in omaggio a tre opere della stagione Opera & Danza 2025 del Teatro Alighieri, in partenza il 17 gennaio. Giulio Cesare, La Vestale e Tosca sono tre installazioni musive realizzate non solo con tessere classiche, ma con stoffe, foglie d’oro e materiali di recupero, che saranno esposte in Teatro