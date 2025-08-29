Personale ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna è stato impegnato nei giorni scorsi in una serie di controlli che rientrano nell’ambito dell’operazione “Vigilanza Agricoltura”.

L’attività, volta al contrasto del lavoro nero, delle irregolarità sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e dello sfruttamento bracciantile, ha consentito di portare alla luce un caso di lavoro irregolare e di assenza di misure di sicurezza in un’azienda agricola delle campagne del Ravennate.

Nel corso dell’accesso ispettivo, gli ispettori hanno trovato 5 operai intenti alla raccolta della frutta: uno di questi è risultato in nero.

I braccianti, peraltro, erano sforniti dei dispositivi di protezione individuali (scarpe e guanti) ed erano altresì privi delle visite mediche e della formazione per le mansioni alle quali erano stati adibiti.

Nei confronti dell’azienda agricola è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per impiego di manodopera in nero, con irrogazione della relativa sanzione, che ammonta a 2.500 euro.