Maxi operazione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ravenna, supportati dalle Squadre di Intervento Operativo del III° Reggimento Lombardia. L’attività, mirata a prevenire reati contro la persona e il patrimonio, ha interessato in particolare la zona della stazione ferroviaria, i Giardini Speyer, l’Isola di S. Giovanni e via Santi Baldini.

Nel corso dei servizi sono state identificate circa 90 persone, controllati numerosi veicoli e recuperati 22 grammi di hashish. Un cittadino straniero è stato denunciato per detenzione illecita di stupefacenti.

La serata di ieri ha visto momenti di tensione quando una pattuglia ha tentato di identificare una donna extracomunitaria, già destinataria di un “Dacur” (divieto di accesso a determinate aree urbane). La donna ha reagito minacciando i militari con una bottiglia di vetro, aggredendoli fisicamente e danneggiando arredi della caserma. Arrestata, dovrà rispondere di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento e violazione del divieto. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione in caserma tre volte a settimana.

Sempre nell’ambito dell’operazione, un’altra pattuglia è intervenuta in un supermercato del centro, dove un uomo straniero aveva tentato, insieme a un complice, di rubare merce per quasi 500 euro. Fermato grazie all’intervento della vigilanza e dei Carabinieri, è stato denunciato per tentato furto, con refurtiva interamente recuperata.