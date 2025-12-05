Nella serata di ieri la Polizia di Stato della Questura di Ravenna e il Commissariato di Faenza, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso il Comune di Faenza.

L’attività, che si inserisce in un più ampio programma di intensificazione dei controlli per il contrasto ai fenomeni di microcriminalità, ha permesso di identificare 61 persone, di cui 22 risultati avere precedenti penali.

Inoltre, sono stati sottoposti a controllo anche 6 locali commerciali oggetto di precedenti segnalazioni.