Nella mattinata odierna, la Polizia Locale di Ravenna ha messo in atto un’importante operazione di contrasto al degrado urbano in zona Darsena (via Eraclea e zona Almagià), in particolare all’interno dell’area ex “PopUp”.

L’azione ha visto l’impiego congiunto di sei pattuglie, appartenenti ai reparti Pronto Intervento, Sicurezza Urbana, Polizia Giudiziaria e Ambiente e Benessere Animale. A seguito dei controlli, 9 stranieri sono stati sorpresi a bivaccare all’interno dell’area segnalata e accompagnati presso il Comando per essere sottoposti a identificazione e accertamenti. Si tratta di cittadini somali, tutti uomini, di età compresa tra i 23 e i 56 anni, risultati regolari sul territorio nazionale.

I soggetti, che stavano dormendo all’interno dell’area segnalata, sono stati denunciati a piede libero per il reato di invasione di terreni e edifici.

L’intervento della Polizia Locale rientra nell’ambito delle attività ordinarie di presidio del territorio e tutela del decoro urbano, con specifica attenzione alle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado.