Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna, insieme a Polizia Locale, Polizia Provinciale, Guardia di Finanza con unità cinofila e Carabinieri, ha effettuato un servizio straordinario di “Alto Impatto” nella zona della stazione ferroviaria, ai Giardini Speyer e nei locali limitrofi.

Durante i controlli sono stati identificati numerosi soggetti, alcuni dei quali non in regola con il permesso di soggiorno. Un cittadino marocchino è stato sanzionato amministrativamente per detenzione ad uso personale di hashish.

La perlustrazione dell’area, svolta con l’ausilio del cane antidroga della Guardia di Finanza, ha inoltre portato al rinvenimento e sequestro di 24 grammi di hashish nascosti nei pressi dei giardini.

Parallelamente, la Polizia Stradale ha ritirato due patenti per guida in stato di ebbrezza, con contestuale denuncia dei conducenti sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e ai fenomeni di degrado urbano decise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.