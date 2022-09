Operativi i due nuovi autovelox nella circonvallazione di Faenza, installati in prossimità dello svincolo per Santa Lucia e sul ponte di via Ballardini. Da giovedì 8 settembre i due apparecchi inizieranno a sanzionare i trasgressori. 70 Km/h il limite di velocità prestabilito. Entrambi i vigili elettronici monitorano la velocità su ambe due le corsie di marcia.