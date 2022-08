“Italia Viva annuncia la piena operatività della sede di via Gioacchino Rasponi no. 7 a Ravenna. Dopo la roboante inaugurazione, che ha dato anche il via alla campagna elettorale, Italia Viva annuncia la piena operatività degli uffici con orario tutti i pomeriggi dalle ore 16 alle ore 20.

La sede si trova in zona centrale, dietro Piazza Kennedy e a ridosso di Piazza Dell’Aquila, facilmente raggiungibile da tutti i cittadini che volessero fare visita, chiedere informazioni, partecipare alla vita politica o dare il loro sostegno.

E’ un’occasione per chiunque voglia toccare con mano e senza filtri comunicativi cosa significhi gestire una campagna politica, cosa significhi assicurare una presenza strutturata sul territorio.

Invitando quindi a farci visita tutti i cittadini che volessero onorarci della loro presenza, Italia Viva desidera ringraziare i volontari che con la loro presenza ci hanno permesso di offrire alla cittadinanza un luogo di incontro e di discussione politica che possa soddisfare le più ampie fasce della nostra comunità.”