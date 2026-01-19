Incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì in un cantiere navale, a Ravenna. Un uomo, intorno alle 12, è caduto da un’alta impalcatura. Il 118 è intervenuto con il personale infermieristico e il personale medico. Le condizioni del lavoratore sono subito apparse gravi, tanto che è stato predisposto il trasferimento d’urgenza al centro traumatologico romagnolo dell’ospedale Bufalini di Cesena. Prima di poter caricare il ferito a bordo dell’elimedica, è però stato necessario stabilizzarne le condizioni.

Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato alla caduta. Dovranno essere ora le forze dell’ordine e gli ispettori della Medicina del Lavoro a ricostruire quanto accaduto.