Infortunio sul lavoro a Russi. Un operaio è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena dopo una caduta di diversi metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 12, in un cantiere edile in Largo Cantagalli, dove sono in costruzione due palazzine.

Il lavoratore è caduto in uno spazio difficile da raggiungere per i soccorritori, tant’è che sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con l’autoscala. L’uomo è stato collocato su una barella e poi portato in salvo e affidato alle cure del personale del 118, arrivato con un’ambulanza e l’elimedica.

Spetterà ora ai Carabinieri di Russi e agli ispettori della Medicina del Lavoro stabilire le dinamiche che hanno portato alla caduta.