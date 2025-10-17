Quest’anno, con la Maratona di Ravenna Città d’Arte e l’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù, puoi vivere una giornata di sport e fare anche un gesto concreto di solidarietà: donare una colazione e una doccia calda a un senza tetto del servizio Docce, Guardaroba e Ristoro di Santa Teresa. Per partecipare basterà iscriversi – entro il 31 ottobre – alla Martini Good Morning Ravenna, corsa/camminata di 10km, direttamente dal sito operasantateresa.it o recandosi presso gli uffici della fondazione, in via S. Teresa, 8 (dal lun al ven, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 16).

Cinque euro del costo complessivo del biglietto (17 euro) saranno infatti destinati a questo importante servizio di prima accoglienza, aperto tutti i giorni a Santa Teresa, che permette a chi vive in strada, nei dormitori o si trova in grave ristrettezza economica, di fare una doccia, colazione, procurarsi dei vestiti puliti recuperati tramite il punto raccolta abiti usati attivo presso la struttura ed essere guidato verso nuovi percorsi di reinserimento lavorativo e sociale con il supporto dello sportello d’ascolto.

Purtroppo i dati di accesso al servizio confermano che la povertà a Ravenna è in aumento: ad oggi sono circa 60 le persone indigenti che si rivolgono all’ente di carità ogni mattina, a confronto delle 40 registrate nel 2024.

Santa Teresa lancia la campagna “Un paio di scarpe per due vite”



Sempre nell’ambito della Maratona di Ravenna Città d’Arte, l’Opera di Santa Teresa lancia la campagna “Un paio di scarpe per due vite”: il 7, 8 e 9 novembre allo stand dell’Opera di Santa Teresa, allestito all’Expò Marathon Village (Pala De Andrè di Ravenna), si potranno portare scarpe da runner o da ginnastica in buono stato, che saranno destinate agli ospiti del servizio Docce, Guardaroba e Ristoro. Persone che non hanno la possibilità di acquistare calzature, e vivendo in sistemazioni arrangiate o per strada, hanno bisogno di scarpe comode perché spesso costrette a camminare e spostarsi molto durante la giornata.

Orari e giornate raccolta scarpe per Santa Teresa

Expò Marathon Village (Pala De Andrè di Ravenna):

– venerdì 7 novembre, dalle 10:30 alle 19

– sabato 8 novembre, dalle 9:30 alle 19

– domenica 9 novembre, dalle 7:30 alle 10:30.

In alternativa, Opera di Santa Teresa (via S. Teresa, 8, Ravenna):

– tutto l’anno, dal lun al ven, dalle 8:30 alle 13 o nel pomeriggio su appuntamento chiamando al 3351450154.