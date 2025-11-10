Risultati sopra le aspettative per la prima edizione della campagna di solidarietà “Un paio di scarpe per due vite” promossa dall’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù in collaborazione con la Maratona di Ravenna Città d’Arte. Ieri mattina, domenica 9 novembre, a chiusura dell’Expò Marathon Village al Pala De Andrè di Ravenna, sono state donate più di 200 paia di scarpe da runner e da ginnastica, che saranno destinate alle persone senza fissa dimora e indigenti della città. Sono infatti circa 60 le persone che ogni mattina si rivolgono al servizio Docce, Guardaroba e Ristoro dell’Opera di Santa Teresa per fare una doccia, chiedere dei vestiti puliti e consumare una piccola colazione nella sala ristoro, dove possono trascorrere qualche ora al caldo, conversare con i volontari che si occupano del servizio e portare i loro bisogni e richieste all’attenzione dello sportello d’ascolto presente all’interno della struttura. L’iniziativa di solidarietà era infatti finalizzata alla raccolta di scarpe da running o da ginnastica, usate e in buono stato, da poter destinare agli ospiti di questa attività caritatevole.

<<Aver avuto l’opportunità di partecipare all’Expò della Maratona – afferma Matteo Casadio, amministratore del Ramo Ente del Terzo Settore della fondazione – ci ha permesso di conoscere molte persone: alcune erano già informate sulle nostre attività, altre, arrivate da fuori Ravenna, avevano letto della raccolta scarpe e ce ne hanno portate diverse paia. Ci sono stati runners stranieri che incuriositi dallo slogan della campagna, si sono fermati a chiacchierare con noi e a chiedere informazioni sui nostri servizi. La campagna “Un paio di scarpe per due vite” è stata accolta con grande entusiasmo e questo ci ha fatto molto piacere, perché la partecipazione e la condivisione dello scopo solidale è stata grande. Ringraziamo gli 80 iscritti alla 10km Martini Good Morning Ravenna che hanno scelto di aderire al Progetto Onlus della Maratona, a sostegno di Santa Teresa. Un ringraziamento particolare all’associazione Ravenna Runners Club per aver sostenuto la nostra iniziativa e a tutte le persone che si sono fermate allo stand di Santa Teresa anche solo per un saluto e due chiacchiere. È stata un’esperienza arricchente e stimolante>>.

<<Uno dei momenti più emozionanti – racconta Miris, volontaria di Santa Teresa – è stato quando un ragazzo inglese, che aveva da poco acquistato delle scarpe da running, imbattendosi nel nostro stand, si è tolto le scarpe che indossava e ce le ha donate. Ci siamo commossi. La solidarietà appartiene a tutti, non ci sono confini>>.

Info



La raccolta di solidarietà per le persone indigenti non si ferma qui. Chiunque voglia donare scarpe da ginnastica e indumenti sportivi (tute, felpe, jeans, giubbini, calzini), maschili, può portarli presso la sede dell’ Opera di Santa Teresa, in via Santa Teresa, 8, a Ravenna. Orari: dal lun. al ven., dalle 8:30 alle 13. Oppure nel pomeriggio, su appuntamento, chiamando al 335 1450154.