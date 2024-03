L’Accademia di Belle Arti di Ravenna, che celebra quest’anno il centenario della Scuola di Mosaico, fondata dall’allora Direttore Vittorio Guaccimanni nel 1924, apre le porte delle sedi di Via dell’ industria 76 e del Polo delle Arti di Piazza J.F. Kennedy.

Fino a venerdì 8 marzo dalle 9 alle 18 sarà possibile visitare i laboratori e conoscere le offerte formative:

l’Indirizzo, unico in Italia, in Arti Visive – Mosaico (Corso 1° livello Triennale), che partendo dallo studio del mosaico intreccia il pluralismo dei linguaggi dell’arte, dalla pittura alla decorazione, dalla fotografia alle applicazioni digitali, dal design del gioiello alla sperimentazione di nuove metodologie espressive, contemporanee e multimediali;

il Biennio specialistico in Decorazione – Mosaico (2°Livello), che offre una formazione unica al mondo, di livello avanzato, per la piena padronanza di metodi e tecniche nel linguaggio del mosaico, favorendo la cultura del progetto in vari ambiti, dal design del gioiello al micromosaico, dal rapporto tra mosaico e architettura, a interventi di arte pubblica, fino al restauro.

Grazie alla statalizzazione del 1 gennaio 2023 l’offerta formativa si arricchisce con un Triennio di 1° livello in Nuove Tecnologie dell’Arte che si propone di formare creativi nell’ambito dei nuovi media e creare competenze teorico- pratiche in campo digitale e la conoscenza delle tecniche e metodologie utili alla creazione di progetti artistici multimediali applicati.