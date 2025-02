Da lunedì 3 a Venerdì 7 marzo ABA Ravenna, Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, apre le proprie sedi di Via delle Industrie, 76 e Piazza Kennedy, 7 a Ravenna per far conoscere l’offerta formativa.

L’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna che fa capo al comparto universitario AFAM, (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), dedicato all’arte visiva, all’arte applicata e alla storia dell’arte, illustrerà il Corso di 1° livello in Arti visive e Mosaico (Triennio), il Corso di 2° livello in decorazione e Mosaico (Biennio) e le recentissime offerte formative con i Corsi di 1° livello (triennio) in Design del Gioiello, Pittura e Nuove Tecnologie dell’Arte.

Per tutta la settimana, presso la sede di Via delle Industrie, 76 sarà possibile visitare i laboratori di Pittura, incisione, design del Gioiello e di Mosaico, eccellenza della nostra città.

Per Nuove Tecnologie dell’Arte, vi saranno due giornate dedicate, il 6 e 7 marzo presso il Polo delle Arti di Piazza Kennedy a Ravenna.

L’Accademia di Belle Arti di Ravenna, statale dal 1° gennaio 2023, nasce nel 1827 con una forte vocazione per il mosaico. Negli anni ha allargato la propria offerta formativa a tutta l’area delle arti visive improntando una didattica progettuale verso la ricerca e la sperimentazione tecnologica; dal design del gioiello, alla pittura, dalla grafica d’arte alle applicazioni digitali, aprendo nuove forme di comunicazione a supporto dell’ambito produttivo e dell’altissima tradizione artistico-culturale che caratterizza la città di Ravenna.

I diplomi accademici di 1° Livello sono equipollenti alla Laurea Triennale, mentre i Diplomi di 2° livello alla Laura Magistrale.