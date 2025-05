Sabato 24 maggio le Terme di Riolo si trasformano in un punto d’incontro tra scienza, prevenzione e divertimento grazie a due importanti eventi dedicati al benessere dei più piccoli.

A partire dalla 16esima edizione dell’Open Day Terme Bimbo, una giornata completamente gratuita per famiglie e bambini, in programma dalle 9.30 del mattino fino a sera. Nello scenografico parco delle Terme, i più piccoli saranno protagonisti di un evento ricco di attività: laboratori creativi (ceramica, cucina, mosaico), trucca-bimbi, passeggiate sui pony, dimostrazioni di arti marziali, esperienze di acquaticità neonatale e il gran finale con lo spettacolo di danza “Onde di Gioia” alle ore 17.

Sarà possibile anche effettuare colloqui medici gratuiti con gli otorini delle Terme di Riolo per provare direttamente e gratuitamente le terapie inalatorie, su prenotazione (allo 0546 71045, informazioni anche sul sito www.termediriolo.it).

L’obiettivo della giornata è quello di avvicinare le famiglie alla prevenzione e alla medicina naturale, valorizzando le straordinarie risorse offerte dal territorio, come le acque termali di Riolo, dalle proprietà terapeutiche documentate. Si tratta dell’Acqua Breta (che stimola il sistema immunitario e ha un’azione anticatarrale) e dell’Acqua Salsoiodica, che favorisce invece la detersione del muco e ha effetti antisettici.

Nella stessa giornata (dalle 8.30 alle 13.30 alla sala conferenze “Murri”) alla Terme è in programma il convegno medico scientifico dal titolo “Prevenzione e cure termali in età pediatrica”, accreditato Ecm per medici e pediatri, allo scopo di sensibilizzare sull’importanza delle cure inalatorie termali nei bambini per la prevenzione e il trattamento delle più comuni patologie respiratorie infantili come riniti, otiti, sinusiti e bronchiti. Le terapie inalatorie termali pediatriche rappresentano un’opzione terapeutica naturale, efficace e priva di effetti collaterali farmacologici. I trattamenti prevedono l’impiego di aerosol, inalazioni, docce nasali, polverizzazioni in ambiente e humage (inalazione di vapori minerali).

Durante il convegno scientifico, specialisti in otorinolaringoiatria, pediatria e allergologia discuteranno evidenze cliniche, approcci terapeutici e appropriatezza prescrittiva delle terapie termali in ambito pediatrico. Tra i temi trattati: l’importanza del naso e delle prime vie respiratorie nella difesa dell’organismo; la diagnosi e gestione dell’allergia in età evolutiva; le esperienze cliniche dei pediatri di famiglia; l’efficacia delle cure termali nelle otiti e nella rinosinusite cronica.