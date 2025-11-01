Open Day dedicato alla scrittura creativa domenica 9 novembre 2025 a Faenza in compagnia di autori ed esperti del settore. Appuntamento presso Faventia Sales (via San Giovanni Bosco, 1 – Faenza) dalle 10.00 alle 13.00 per incontrare da vicino alcuni dei migliori docenti che il Progetto Area 51 di Music Academy APS mette in campo per chi ama scrivere e desidera imparare a farlo al meglio.

Una mattina diversa che unisce la pratica e il divertimento in modo informale e semplice. Per chi lo vorrà sarà possibile seguire una lezione di Cristiano Cavina, scrittore romagnolo pubblicato da note case editrici (Marcos y Marcos, Bompiani, Feltrinelli e altre) e professore presso la Scuola Holden di Torino. Sarà un assaggio di quello che succede nei suoi laboratori che da oltre 10 anni si svolgono a Faenza e da inizio 2025 anche a Lugo.

“Ci sgranchiremo le dita con i suoi esercizi e potremo fargli mille domande sui corsi, sulla vita dello scrittore e su come si fa a tenere incollato il lettore alla pagina”.

Chi ama poi il genere Romance, ovvero il nuovo romanzo rosa che spopola su piattaforme come Wattpad e traina il mercato editoriale italiano, potrà assistere alla presentazione di “Romance Lab” di Lea Landucci, il nuovissimo corso ai blocchi di partenza. Un’occasione davvero speciale per capire come funziona il mondo liquido del web e riuscire a emergere per farsi notare dalle case editrici.

“Lea Landucci è autrice di romance, ha pubblicato con Sperling & Kupfer e attualmente pubblica con Always Publishing oltre che in self”.

Francesca Montuschi è invece editor professionista ed agente letterario e sarà presente all’open day con tutta la sua cassetta degli attrezzi per smontare le sinossi e le idee di romanzo che le verranno sottoposte.

“È aperto il contest per temerari: se hai un’idea di romanzo o storia e vuoi sottoporla alla valutazione gratuita da parte di Francesca Montuschi allora hai tempo fino al 05/11/2025 per inviare all’indirizzo info@musicacademy.it al massimo una cartella (1800 battute spazi inclusi) del tuo lavoro (idea, progetto o sinossi) e incrociare le dita. Se rientrerai tra i primi 10 testi ricevuti, domenica 9/11 potrai accedere a un colloquio con Francesca Montuschi per una valutazione “speed” sull’opera che ti gira in testa. Ma se anche non sei tra i primi 10, il consiglio è quello di venire comunque domenica 9/11 all’open day perché se ci sarà tempo sufficiente, Francesca Montuschi darà consigli anche ai lavori ricevuti oltre il decimo”.

Il Progetto Area 51 di Music Academy APS propone poi una serie di servizi ulteriori dedicati al mondo della scrittura come la lettura professionale di manoscritti, schede di lettura e il tutoring vero e proprio che permette di seguire un autore dalle prime fasi della creazione fino al contatto con le case editrici.

L’Open Day è del tutto gratuito, non implica alcuna iscrizione all’associazione o ai laboratori e servizi. E non ci sono limiti di età. La prenotazione non è obbligatoria ma è fortemente consigliata scrivendo a info@musicacademy.it