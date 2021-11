L’Istituto Tecnico Industriale Statale di Ravenna rende noto che nelle giornate di sabato 20 e sabato 27 novembre 2021 si terranno i due OPEN DAY in modalità online organizzati dall’istituto.

Gli eventi inizieranno alle ore 15.00 con la presentazione della scuola da parte del Dirigente scolastico Antonio Grimaldi. Dalle ore 15.00 alle 17.00 si potrà partecipare alla presentazione dei sette indirizzi di studio.

È possibile partecipare iscrivendosi tramite il modulo presente sul sito della scuola all’indirizzo www.itisravenna.edu.it

A seguito dell’iscrizione, entro breve tempo, verranno inviati i link per poter seguire l’Open Day. Si rende altresì noto che, nelle giornate del 23, 24, 25 novembre 2021 e del primo dicembre 2021, la scuola organizza tre giornate di “Open day” in presenza, i cui dettagli sono consultabili nel sito sopracitato, nella sezione dedicata all’ “Orientamento per la Scuola Secondaria di Primo Grado”.