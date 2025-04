Sabato 12 aprile 2025, dalle ore 9 alle 18, l’AUSL della Romagna organizza l’Open Day della Casa della Comunità di Russi, una giornata informativa rivolta ai cittadini e dedicata alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani, con possibilità di accedere (su prenotazione) a consulenze, screening, vaccinazioni, corsi di disostruzione pediatrica e valutazione del rischio individuale di ictus cerebrale.

Nel pomeriggio sarà dato spazio all’approfondimento e alla presentazione della rete dei Servizi sociali e Socio-sanitari che operano sul territorio. Nell’occasione, verrà anche presentato alla comunità di Russi l’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC), una nuova figura professionale che arricchisce ulteriormente la Casa della Comunità e il contesto di riferimento.

In contemporanea, in piazza Farini, iniziative per bambini e spazi dedicati alle associazioni del territorio. La cittadinanza è invitata.

PROGRAMMA

MATTINA: Presso la Casa della Comunità di Russi, piazza Farini 39

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

ore 9,00-13,00

Counseling su sani stili di vita, vaccinazioni e invio a opportunità di secondo livello

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Ravenna

ore 9,00-11,00

La vaccinazione antitetanica e/o antipneumococcica.

Per prenotare: telefonare dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 17,30, oppure il venerdì, dalle ore 8,00 alle 13,30, ai numeri 0544 586493 – 0544 586494

Medici di Medicina Generale della Casa della Comunità di Russi

ore 9,00-13,00

Informazioni sugli Screening Oncologici nella Provincia di Ravenna

U.O.C. Prevenzione Oncologica di Ravenna

Dipartimento Oncoematologico

ore 9,00-13,00

Prevenzione dell’ICTUS Cerebrale

A.L.I.Ce. Associazione per la Lotta all’Ictus

Cerebrale Ravenna e Ambulatorio Infermieristico della Cronicità effettuano lo screening con misurazione del rischio individuale (solo su appuntamento)

Per prenotare una consulenza: telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 al numero 3311304368

ore 9,00-12,00

Il Consultorio ti aspetta con una consulenza ostetrico-ginecologica

Per prenotare una consulenza: telefonare il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 al numero 0544 586428

Consultorio Familiare

ore 9,00-13,00

Corsi di disostruzione pediatrica

U.O.C. Pediatria di Comunità

Per prenotare: inviare una mail a pedcomrussi.ra@auslromagna.it

ore 9,00-13,00

Prevenire è meglio che curare

Giornata di screening per i tumori della pelle

Michela Tabanelli – Direttrice U.O.C. Dermatologia Ravenna

Diego Abbenante – U.O.C. Dermatologia Ravenna

Per prenotare una visita: telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 al numero 0544 287041

ore 9,00-13,00

Digitalizziamoci: scopriamo insieme le funzioni del Fascicolo Sanitario Elettronico

Piattaforma Amministrativa Ravenna

ore 9,00-13,00

Lo sportello sociale: orientamento e informazioni

Servizio Sociale Associato

POMERIGGIO: Presso la Ex Chiesa in Albis, in piazza Farini

dalle ore 15,00 alle ore 18,00

ore 15,00

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

Roberta Mazzoni – Direttrice Distretto di Ravenna

Valentina Palli – Sindaca di Russi

ore 15,20

La rete dei servizi socio-sanitari per la popolazione anziana

Elena Zini – Dirigente Servizio Sociale Associato

ore 15,40

L’Infermiere di Famiglia e Comunità della Casa della Comunità di Russi

Valentina Genovese – Direzione Infermieristica e Tecnica Ravenna

ore 16,00

Le donne dopo gli “…anta”. Le tappe del cambiamento

Sara Zagonari – Direttrice U.O.C. Consultori Familiari Ravenna, Faenza, Lugo

ore 16,20

Violenza sulle donne: i centri antiviolenza producono sapere, salute e cambiamento

Michela Guerra – Avvocata, Linea Rosa ODV

ore 16,40

Prevenzione e benessere per un invecchiamento di successo

Fattori di rischio e decadimento cognitivo

Barbara Barzanti – Presidente Associazione Alzheimer Ravenna

Mascia Tacconi – Dirigente Psicologo Centro

Disturbi Cognitivi e Disabilità Acquisita Adulti

Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Ravenna

ore 17,10

Sintomi e segnali di riconoscimento dell’Ictus Cerebrale e il ruolo della prevenzione

Daniela Toschi – Presidente di A.L.I.Ce Ravenna e A.L.I.Ce Emilia Romagna – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale

Pietro Querzani – Medico Neurologo

ore 17,40

Benessere e salute psicologica, il supporto psicologico nella Casa della Comunità

Maria Grazia Attrice – Dirigente Psicologo Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Ravenna

ore 18,00 Inaugurazione Coroncine di Linea Rosa

Valentina Palli – Sindaca di Russi

Alessandra Bagnara – Presidente Linea Rosa ODV

POMERIGGIO: in piazza Farini

dalle ore 15,00 alle ore 18,00

– Laboratorio sulla promozione sani stili di vita per bambini fascia età 0-3 anni e 3-6 anni Igiene e Sanità Pubblica Ravenna e Pediatria di Comunità Ravenna

– Letture animate per bambini 3-6 anni

– Lettrici delle Faville

– Laboratorio sull’inclusività per fascia età 3-6 anni

– Elena Balsamini e Volontarie Linea Rosa

– Spazi dedicati a:

Avis

Porta Nova

IOR

Pubblica Assistenza

Campagna Amica: distribuzione di merenda a base di frutta a Km0

Ortinsieme: laboratorio su erbe aromatiche/selvatiche

– Giochi per bambini (Zona centrale Piazza Farini)