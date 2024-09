Porte aperte al Circolo degli Attori di via Ghibuzza 12 a Ravenna, con l’Open Day in programma mercoledì 25 settembre dalle 19.30 alle 21.30. Un modo informale e conviviale per conoscere la scuola di teatro per tutti, con corsi di base e laboratori di recitazione, diretta dall’attore e docente Cristiano Caldironi con una lunga esperienza nel mondo del teatro e del cinema.

Ogni mercoledì sera la scuola propone un percorso di due ore settimanali, sempre dalle 19.30 alle 21.30, per esplorare l’affascinante e trasformativo mondo della recitazione. Un ambiente stimolante e collaborativo, lontano da ogni giudizio che offre l’opportunità di mettesi alla prova e di crescere come attore e come individuo. Attraverso esercitazioni individuali e di gruppo, i partecipanti potranno immergersi nello studio di monologhi e dialoghi, sperimentando nuove tecniche e approcci. Ogni contributo individuale diventerà una preziosa risorsa per la crescita personale e dell’intero gruppo.

«Da sempre il Circolo non è solo improntato sulla recitazione in quanto insegna anche ad agire e reagire in modo consapevole nella vita quotidiana – ricorda Caldironi che, dopo essere stato protagonista del film “Acqua alle corde” di Paolo Consorti, ha già altri due film in uscita in autunno e un nuovo progetto cinematografico in lavorazione a settembre –. La recitazione dunque non è fine a sé stessa ma al servizio degli allievi. Non si impara a dire bugie ma a entrare dentro di sé con onestà, per conoscere sé stessi e comprendere gli altri. Un grande esercizio per allenare l’empatia e allargare i propri orizzonti. Per questo il nostro Circolo non si rivolge solo agli aspiranti attori ma a chiunque desideri intraprendere un cammino dall’alto valore umano ed educativo, a chi crede nell’importanza del teatro come occasione di crescita personale».

«In questi anni – aggiunge Caldironi –, abbiamo avuto un’ampia platea di allievi: dagli studenti universitari agli insegnanti, dagli imprenditori ai piccoli commercianti, ma anche avvocati, psicologi, un po’ tutte le diverse categorie professionali. Si viene per imparare, attraverso la recitazione, a comunicare meglio con gli altri e con sé stessi, anche solo per superare la propria timidezza e affrontare paure e insicurezze. I nostri allievi più affezionati ci seguono da un decennio, da quando abbiamo aperto».

Tra i docenti, che si alterneranno a Cristiano Caldironi, alcuni membri dell’ATC – Accademia Teatro Cinema che propone workshop di alta formazione attoriale (selezioni aperte fino al prossimo 30 settembre sul sito www.accademiteatrocinema.it). Presto nello staff saranno inseriti alcuni neodiplomati dell’ATC che si sono distinti per il loro talento e professionalità.