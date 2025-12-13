La scelta del percorso di studi superiore è un momento cruciale che plasma il futuro professionale dei giovani. Per rispondere alla crescente richiesta di figure tecniche specializzate, l’Istituto Tecnico ITIP Bucci di Faenza, durante i suoi Open Day, offrirà a studenti e genitori un’immersione diretta nel mondo dell’alta formazione tecnico-professionale.

L’ITIP Bucci si distingue per un modello didattico che pone la pratica al centro dell’apprendimento. La scuola è concepita come un ponte tra la teoria e il mondo produttivo, grazie all’uso di laboratori all’avanguardia, simulazioni aziendali e la realizzazione di progetti concreti. Gli indirizzi offerti sono attentamente allineati con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

“Siamo convinti che la nostra formazione tecnico-professionale offra una marcia in più: un diploma spendibile immediatamente nel mondo del lavoro e, al contempo, una solida base per chi vuole proseguire con l’università o gli ITS Academy,” afferma la Dirigente Scolastica, Pierangela Izzi. “Non si tratta solo di acquisire nozioni, ma di sviluppare competenze reali.”

Gli indirizzi di studio sono suddivisi tra Istituto Tecnico (Meccanica, Elettronica/Automazione e Informatica) e Professionale (Manutenzione e Assistenza Tecnica). Tutti i percorsi sono potenziati dai FSL – Formazione Scuola Lavoro, che permettono agli studenti di vivere esperienze formative dirette in aziende leader del settore, trasformando la conoscenza in abilità pratiche.

Le famiglie e i ragazzi potranno visitare le sedi e incontrare docenti e studenti nei seguenti giorni dedicati: il pomeriggio di sabato 13 dicembre l’IPSIA e la mattina di domenica 14 l’ITI.

Durante gli appuntamenti sarà possibile accedere ai laboratori specialistici, assistere a dimostrazioni pratiche e chiarire ogni dubbio sulle metodologie didattiche e sull’ambiente scolastico.

L’invito è chiaro: “Scegli il tuo domani, questo weekend”, visitando l’istituto che forma i tecnici e i professionisti del futuro.