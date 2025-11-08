Il momento della scelta della scuola superiore è cruciale. Per aiutare studenti e genitori a orientarsi verso una formazione che guardi al mondo del lavoro e dell’innovazione, l’Istituto Tecnico ITIP Bucci di Faenza annuncia le date dei suoi Open Day: il tecnico sabato 15 novembre, domenica 14 dicembre e sabato 10 gennaio, mentre il professionale domenica 16 novembre, sabato 13 dicembre e domenica 11 gennaio.

“L’ITIP Bucci è il luogo dove la teoria incontra la pratica e l’apprendimento passa attraverso laboratori all’avanguardia, simulazioni aziendali e progetti concreti. Gli indirizzi offerti – Meccanica, Elettronica/Automazione e Informatica per l’Iti, Meccatronica per l’ipsia – sono pensati per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Durante gli Open Day, avrete l’opportunità unica di visitare i laboratori specialistici e assistere a dimostrazioni pratiche; incontrare docenti e studenti, per un confronto diretto sulle metodologie didattiche e l’ambiente scolastico; e, infine, scoprire i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO), che offrono esperienze formative in aziende leader del settore”.

“Siamo convinti che la nostra formazione tecnico-professionale offra una marcia in più: un diploma spendibile immediatamente nel mondo del lavoro e, al contempo, una solida base per chi vuole proseguire con l’università”, afferma il nuovo Dirigente Scolastico Pierangela Izzi.

