Nelle giornate di sabato 22 novembre, 13 dicembre e 10 gennaio l’istituto professionale “Persolino – Strocchi” aprirà le sue porte per presentare ai futuri studenti e alle loro famiglie le diverse e varie proposte formative che caratterizzano i quattro indirizzi della scuola, ovvero agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, per la sede Persolino, e servizi commerciali nelle tre curvature design della comunicazione visiva e pubblicitaria, web community e turismo accessibile e sostenibile, accoglienza ed eventi, per la sede Strocchi.

L’apertura del plesso di Persolino in via Firenze 194 avrà luogo dalle ore 14:30, mentre quella della sede centrale di via Medaglie d’Oro 92 sarà dalle ore 15:00. Nel corso di entrambe le visite ci sarà la possibilità di accedere ai laboratori della scuola: presso la sede del Persolino saranno aperti la cantina didattica, la serra, l’erboristeria e i laboratori di chimica, micropropagazione e scienze, saranno inoltre illustrate le dotazioni tecnologiche dell’azienda agraria per l’agricoltura 4.0 ed il laboratorio di informatica, mentre al plesso Strocchi saranno visitabili i laboratori di Mac, grafico-espressivo, il laboratorio di fotografia, la camera oscura ed il laboratorio di informatica.

Al loro interno saranno sempre presenti docenti e studenti disponibili a fornire informazioni e a mostrare per mezzo di piccole attività laboratoriali il funzionamento delle attrezzature presenti, affinché i futuri iscritti possano rivolgere domande a chi vive questi ambienti quotidianamente e scegliere consapevolmente l’indirizzo che maggiormente risponda ai loro interessi e alle loro capacità.

In un secondo momento, nell’aula magna di ciascuna sede si terranno incontri di presentazione dell’istituto da parte del dirigente scolastico e dei vicepresidi, i quali forniranno ogni genere di informazioni di carattere organizzativo e didattico, quali ad esempio i piani di studio, gli orari delle lezioni, i viaggi di istruzione e le iniziative per riconoscere e premiare il successo scolastico degli studenti.

Per partecipare agli open day è necessario effettuare la prenotazione chiamando i seguenti numeri: 0546 22932 (Persolino) e 0546 622600 (Strocchi).