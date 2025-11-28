È in programma nel pomeriggio di domani, sabato 29 novembre, a partire dalle 14.30, l’Open Day della Scuola Tavelli di Ravenna, lo storico Istituto Comprensivo Paritario che ha sede in via Baccarini 100.
Nel corso della giornata verranno illustrate le attività didattiche della Scuola Primaria (alle 14.30), della Scuola dell’infanzia (alle 15.30) e della Scuola Secondaria di primo grado (alle 16.30), i tre ambiti in cui opera la Scuola Tavelli. In programma non solo l’incontro con il corpo docente, ma anche un laboratorio per l’infanzia con le dade e uno di lettura per la Primaria nonché testimonianze di ex alunni.
In vista del futuro anno scolastico, in particolare, verranno evidenziate due novità importanti.
La prima riguarda l’ulteriore irrobustimento dell’insegnamento della lingua inglese. Dal 2026, infatti, le Tavelli entrano a far parte del programma Cambridge, la metodologia di certificazione linguistica che prevede la collaborazione con Fulvia Di Pasquale della scuola privata Dream On, esami di inglese in terza e in quinta Primaria e diverse altre attività.
La seconda novità, che verrà introdotta nel caso ci siano numeri adeguati, riguarda la possibilità di aprire una sezione di prima elementare sviluppata su cinque soli giorni, con il sabato a casa, partendo da un input arrivato da alcuni genitori. Si deciderà se farlo sulla base dei numeri degli alunni iscritti.