Nonostante la fase di incertezza legata al trasferimento della storica sede di via Mordani, l’unica scuola elementare pubblica del centro storico di Ravenna è pronta ad accogliere i genitori interessati a iscrivere i propri figli il prossimo anno scolastico: nell’open day di martedì 20 gennaio alle 17.00 saranno illustrati sia la proposta educativa da parte degli insegnanti, sia la bozza del progetto di trasferimento da parte dell’assessora comunale alla Scuola, Francesca Impellizzeri.

Il trasloco nella sede della scuola media Guido Novello, previsto da settembre 2027, non impatterà né sull’attività didattica né sui servizi ad essa collegata, come il pre e post scuola: l’open day sarà l’occasione per conoscere da vicino una scuola antica e allo stesso tempo contemporanea, inclusiva, radicata nel centro storico e ricca di progetti artistici, culturali e sportivi in affiancamento all’offerta formativa.

Il Mordani oggi è una piccola comunità che continua a vivere grazie all’entusiasmo e alla professionalità dei docenti e alla partecipazione attiva delle famiglie, che hanno scritto ai genitori dei futuri frequentanti la lettera allegata (le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 sono aperte fino al 14 febbraio).