La Scuola dell’Infanzia Paritaria Giovanni XXIII – Istituto GHIDIERI apre nuovamente le porte alle famiglie in occasione del secondo OpenDay, in programma sabato 17 gennaio, dalle 9.30 alle 11.30.

“La Scuola Ghidieri è un luogo educativo in cui ogni bambino viene accolto con attenzione, ascolto e rispetto in un ambiente pensato per valorizzare le relazioni, promuovere il benessere e sostenere il piacere di imparare insieme attraverso esperienze condivise”.

Durante l’Open Day genitori e bambini avranno l’opportunità di incontrare le insegnanti, visitare gli spazi scolastici e conoscere la proposta educativa che accompagna i più piccoli nel loro percorso di crescita quotidiana. Sarà inoltre possibile approfondire l’offerta formativa, che prevede un orario continuato dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, con servizi di pre e post-orario pensati per rispondere in modo concreto alle esigenze delle famiglie.

“Il progetto educativo, seguito e supportato da due pedagogiste, pone al centro lo sviluppo armonico del bambino, valorizzando curiosità, creatività e autonomia. La proposta didattica comprende attività strutturate di Musica, Educazione Motoria e Inglese, affiancate da laboratori espressivi di Arte, Teatro e attività creative, che arricchiscono e qualificano l’esperienza formativa.

Nel mese di Giugno le attività si trasferiscono nella casa di campagna “Casa Magnana”, offrendo ai bambini la possibilità di vivere esperienze di gioco e apprendimento all’aria aperta, a contatto con la natura”.

Per informazioni sull’open day è possibile contattare la scuola tramite email all’indirizzo scuolainfanziaghidieri@gmail.com o WhatsApp al numero 0546/21933.