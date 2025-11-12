La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Giovanni XXIII” – Istituto Ghidieri apre le sue porte per un OpenDay sabato 15 novembre, dalle 9.30 alle 11.30.

Durante l’OpenDay, genitori e bambini avranno l’opportunità di esplorare gli spazi dedicati all’apprendimento e alle attività ludico-educative quotidiane, accompagnati dalle insegnanti. Sarà l’occasione ideale per conoscere nel dettaglio l’offerta formativa della Scuola, che accoglie i bambini dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, con opzioni di pre e post-orario pensate per sostenere le esigenze delle famiglie.

“I bambini vivono ogni giorno un percorso educativo completo, accompagnato e supportato da due pedagogiste, che stimola la curiosità, valorizza la creatività e rafforza la fiducia in sé stessi. La proposta formativa include attività di educazione motoria, musica e inglese e si arricchisce durante l’anno con laboratori di arte, teatro e altre esperienze e attività creative, favorendo così uno sviluppo armonioso e stimolante.

Nel mese di giugno le attività si trasferiscono nella sede estiva “Casa Magnana”, dove i bambini possono vivere momenti di gioco e apprendimento all’aria aperta”.