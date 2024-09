Open day per gli studenti alla Job Industrial Academy di via Vittorio Emanuele Orlando alle Bassette, a Ravenna. In visita alcune classi dell’Istituto Professionale Olivetti-Callegari, che hanno potuto conoscere da vicino i corsi della scuola, saldatura e lavorazioni meccaniche industriali, e la metodologia di formazione professionale, direttamente collegata con il mondo del lavoro.