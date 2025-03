La Casa della Comunità di Solarolo, in via Padrina 1, apre le sue porte a tutta la cittadinanza. In un Open Day in programma sabato 29 marzo, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, verranno presentati i servizi al suo interno, sarà possibile incontrare la comunità dei professionisti sanitari e sociali che vi operano e le associazioni del territorio che presenteranno le nuove progettualità e gli eventi che si svilupperanno nei prossimi mesi a Solarolo.

Sarà presente il personale del Servizio di Igiene Pubblica di Ravenna che fornirà consigli su sana alimentazione e adeguata attività fisica e si potrà cogliere l’occasione per iscriversi ai loro eventi di promozione della salute.

È stata inoltre organizzata una giornata vaccinale straordinaria e saranno fornite informazioni sullo screening del cancro del colon retto, attraverso la ricerca del Sangue occulto fecale.

Durante la giornata verranno presentati la Carta Dei Servizi, il Profilo di Salute del territorio, e i servizi, che partiranno a breve, dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFEC) e del Punto Unico di Accesso socio-sanitario (PUA).

L’Open Day sarà anche l’occasione per coinvolgere attivamente la cittadinanza nell’esprimere la propria opinione e contribuire attivamente a migliorare i servizi offerti.

Ai banchetti tematici i visitatori troveranno materiale informativo e potranno incontrare gli operatori sociali e sanitari e le associazioni del territorio, a disposizione per qualsiasi informazione sui bisogni di salute e sulle attività presenti sul territorio.