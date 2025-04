Il 12 Aprile dalle ore 9.00 alle ore 18.00 la Casa della Comunità di Russi si apre alla Comunità con un Open Day che vedrà protagoniste la stessa Casa della Comunità, Piazza Farini e l’ex Chiesa in Albis che accoglieranno opportunità per tutti i cittadini.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il mondo delle associazioni e sarà dedicato alla prevenzione, alla promozione degli stili di vita salutari e alla solidarietà. Non mancheranno spazi di informazione e approfondimento: parleremo di rete dei servizi socio-sanitari, tappe della vita, centri antiviolenza e cambiamenti, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e la consapevolezza e il senso di appartenenza comunitari. Nell’occasione, verrà presentato alla comunità di Russi l’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC), una nuova figura professionale che arricchisce ulteriormente la Casa della Comunità e il contesto di riferimento.

Il programma

MATTINA: Presso la Casa della Comunità di Russi

ore 9,00-13,00 Counseling su sani stili di vita, vaccinazioni e invio a opportunità di secondo livello

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Ravenna

ore 9,00-11,00 La vaccinazione antitetanica e/o antipneumococcica

Per prenotare: telefonare da lun a gio: 8,00-17,30 oppure il ven: 8,00-13,30 ai numeri 0544 586493 – 0544 586494

Medici di Medicina Generale della Casa della Comunità di Russi

ore 9,00-13,00 Informazioni sugli Screening Oncologici nella Provincia di Ravenna

U.O.C. Prevenzione Oncologica di Ravenna Dipartimento Oncoematologico

ore 9,00-13,00 Prevenzione dell’ICTUS Cerebrale

A.L.I.Ce. Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale Ravenna e Ambulatorio Infermieristico della Cronicità effettuano lo screening con misurazione del rischio individuale (solo su appuntamento) Per prenotare una consulenza: telefonare da lun a ven: 15,00-18,00 al numero 3311304368

ore 9,00-12,00 Il Consultorio ti aspetta con una consulenza ostetrico-ginecologica

Consultorio Familiare

Per prenotare una consulenza: telefonare il lun, mar, gio: 8,30-13,00 al numero 0544 586428

ore 9,00-13,00 Corsi di disostruzione pediatrica

U.O.C. Pediatria di Comunità

Per prenotare: inviare una mail a HYPERLINK “mailto:pedcomrussi.ra@auslromagna.it” pedcomrussi.ra@auslromagna.it

ore 9,00-13,00 Prevenire è meglio che curare Giornata di screening per i tumori della pelle

Michela Tabanelli Direttrice U.O.C. Dermatologia Ravenna

Diego Abbenante U.O.C. Dermatologia Ravenna

Per prenotare una visita: telefonare da lun a ven: 9,00-12,30 al numero 0544 287041

ore 9,00-13,00 Digitalizziamoci: scopriamo insieme le funzioni del Fascicolo Sanitario Elettornico

Piattaforma Amministrativa Ravenna

ore 9,00-13,00 Lo sportello sociale: orientamento e informazioni

Servizio Sociale Associato

POMERIGGIO: Presso la Ex Chiesa in Albis

ore 15,00 Saluti istituzionali e apertura dei lavori

Roberta Mazzoni – Direttrice Distretto di Ravenna

Valentina Palli – Sindaca di Russi

ore 15,20 La rete dei servizi socio-sanitari per la popolazione anziana

Elena Zini – Dirigente Servizio Sociale Associato

ore 15,40 L’Infermiere di Famiglia e Comunità della Casa della Comunità di Russi

Valentina Genovese – Responsabile infermieristico e tecnico – Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Ravenna

ore 16,00 Le donne dopo gli “…anta”. Le tappe del cambiamento

Sara Zagonari – Direttrice U.O.C. Consultori Familiari Ravenna, Faenza, Lugo

ore 16,20 Violenza sulle donne: i centri antiviolenza producono sapere, salute e cambiamento

Michela Guerra – Avvocata, Linea Rosa ODV

ore 16,40 Prevenzione e benessere per un invecchiamento di successo. Fattori di rischio e decadimento cognitivo

Barbara Barzanti – Presidente Associazione Alzheimer Ravenna

Mascia Tacconi – Dirigente Psicologo Centro Disturbi Cognitivi e Disabilità Acquisita Adulti – Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Ravenna

ore 17,10 Sintomi e segnali di riconoscimento dell’Ictus Cerebrale e il ruolo della prevenzione

Daniela Toschi – Presidente di A.L.I.Ce Ravenna e A.L.I.Ce Emilia Romagna Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale

Pietro Querzani – Medico Neurologo

ore 17,40 Benessere e salute psicologica, il supporto psicologico nella Casa della Comunità

Maria Grazia Attrice – Dirigente Psicologo – Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Ravenna

ore 18,00 Inaugurazione Coroncine di Linea Rosa

Valentina Palli – Sindaca di Russi

Alessandra Bagnara – Presidente Linea Rosa ODV

POMERIGGIO: Presso Piazza Farini ore 15,00-18,00

– Laboratorio sulla promozione sani stili di vita per bambini fascia età 0-3 anni e 3-6 anni

Igiene e Sanità Pubblica Ravenna e Pediatria di Comunità Ravenna

– Letture animate per bambini 3-6 anni

Lettrici delle Faville

– Laboratorio sull’inclusività per fascia età 3-6 anni

Elena Balsamini e Volontarie Linea Rosa

– Spazi dedicati a:

Avis

Porta Nova

IOR

Pubblica Assistenza

Campagna Amica: distribuzione di merenda a base di frutta a Km0

Ortinsieme: laboratorio su erbe aromatiche/selvatiche

– Giochi per bambini (Zona centrale Piazza Farini)

Bike Park Godo: allestimento gimkana per biciclette

U.C. Russi: predisposizione biciclette

“Scaraboc in Piazza Dante”: spazio per disegni liberi con gessetti colorati

Scombussolo Giochi per Tutti: furgone carico di giochi in legno che trasforma lo spazio in cui arriva in un luogo di divertimento per tutte e tutti