Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, nell’ambito della 2^ edizione della giornata nazionale del “Made in Italy”, promuove due OPEN DAY aperti a tutta la popolazione con lo scopo di veicolare i temi che caratterizzano la missione dei Carabinieri Forestali: la tutela e la conservazione della biodiversità, delle specie di animali e vegetali minacciate d’estinzione.

Sono programmati due OPEN DAY all’interno di due tra le Riserve Naturali dello Stato gestite dal Reparto di Punta Marina.

Il primo appuntamento è fissato per la mattina di giovedì 3 aprile alle ore 9.30. Il punto di ritrovo sarà l’ingresso del Parco pubblico di Marina di Ravenna posto in via Zara.

I Carabinieri Forestali accompagneranno le persone interessate a conoscere il nucleo di Cervo della Mesola che vive in pineta a Marina di Ravenna e successivamente ci si sposterà nell’attiguo “Centro Territoriale per l’Accoglienza di Animali Confiscati”.

Il CTAAC di Marina di Ravenna ospita numerosi esemplari di testuggini, sia terrestri che palustri. Nel corso dell’escursioni saranno illustrate le diverse specie ospitate, le loro esigenze ed il loro ruolo negli ecosistemi.

L’open day avrà la durata indicativa di 2 ore e la distanza totale percorsa sarà inferiore a 2 km.

Il secondo appuntamento è calendarizzato per la mattina di mercoledì 9 aprile 2025 alle ore 9 quando si scopriranno i segreti del Bosco della Mesola in provincia di Ferrara.

Il punto di ritrovo sarà l’ingresso della Riserva Naturale dello Stato “Bosco della Mesola” in via dei Frassini 24 – Comune di Mesola (FE).

Si camminerà nel bosco formato principalmente di lecci sino al mare, incontrando i branchi di Cervo della Mesola che qui vive dal tempo degli Este, signori di Ferrara che avevano la loro riserva di caccia proprio in questo lembo di bosco circondato dalle valli.

Si percorreranno le strade che costeggiano la radura dell’Elciola e che portano al Parco delle Duchesse.

L’open day avrà la durata indicativa di 4 ore e la distanza totale percorsa sarà all’incirca di 12 km.

La partecipazione agli Open Day sarà a titolo gratuito.

Per ogni informazione si contatti il Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina al 0544 437379/98 oppure via mail 043013.001@carabinieri.it