Sabato 10 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18, nella sede del Liceo in via Tombesi dall’Ova 14 si svolgerà l’ultimo open day del Liceo Artistico e Musicale.
Al termine della presentazione delle ore 16, sarà possibile visitare anche la sede del plesso Severini, in via Pietro Alighieri 8.
L’open day è l’occasione per visitare entrambe le sedi del Liceo, incontrando studenti e docenti per acquisire tutte le informazioni utili ai fini della scelta di iscrizione alle scuole secondarie superiori.
Le iscrizioni si potranno effettuare a partire dal 13 gennaio e sino al 14 Febbraio. Per il Liceo Musicale si dovrà superare una prova di verifica nelle date dell’11 e 12 Febbraio.